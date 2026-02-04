Bradisismo nei Campi Flegrei, incontro in Regione su sicurezza del territorio e trasporti

Condividi

Visite: 38

38 Visite

Sicurezza del territorio e sistema dei trasporti al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania sul fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. All’incontro, promosso dal vicegovernatore Mario Casillo, hanno partecipato Luigi Manzoni, primo cittadino di Pozzuoli; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; e Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, insieme ai rappresentanti della Direzione Generale della Regione Campania, di EAV e di ACaMIR. Il confronto si è focalizzato sulla necessità di rafforzare la sicurezza delle comunità flegree attraverso una pianificazione integrata che metta in relazione le misure di protezione del territorio con la mobilità e le vie di fuga, anche in scenari di emergenza legati alle variazioni del suolo tipiche del bradisismo.

Nel corso della riunione è stata condivisa l’esigenza di costruire un tavolo di coordinamento permanente che consenta di pianificare in maniera integrata gli interventi necessari, garantendo tempestività, efficacia e coerenza delle azioni sul territorio flegreo, particolarmente esposto agli effetti del bradisismo.

“La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta e per questo è fondamentale lavorare insieme, Regione e Amministrazioni Locali, mettendo in connessione le scelte sulla mobilità con le esigenze di protezione del territorio. Il bradisismo impone una pianificazione attenta e condivisa, soprattutto per quanto riguarda i trasporti e le vie di fuga, affinché il sistema sia pronto e funzionale in ogni scenario” – ha dichiarato a margine dell’incontro il vicegovernatore Mario Casillo.

“Desidero ringraziare la Regione e tutte le istituzioni impegnate al fianco dei Comuni dei Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli chiedono risposte concrete: tempi certi, interventi visibili e misure capaci di rafforzare realmente la sicurezza e la qualità della vita. Il confronto istituzionale deve tradursi rapidamente in azioni sul territorio, dalla tutela ambientale al sistema dei trasporti, dalle vie di fuga ai servizi essenziali. È fondamentale garantire informazioni chiare su cosa verrà fatto, quando e con quali modalità, perché la serenità delle famiglie e la tutela delle comunità vengono prima di tutto” – ha spiegato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.

Per Josi Gerardo Della Ragione, primo cittadino di Bacoli si è trattato di “un incontro molto positivo. Ringrazio il vicegovernatore Mario Casillo per l’immediata sensibilità dimostrata verso i Campi Flegrei. Abbiamo posto al tavolo, come priorità per Bacoli, la riattivazione delle linee Cumana e Circumflegrea, il finanziamento di opere stradali strategiche, l’arretramento della stazione di Torregaveta e il collegamento dalla stazione di Baia alla piazza Rigatti. Fondamentale è progettare e realizzare la strada che superi Arco Felice Vecchio. Sono infine molto contento che si stia affrontando anche il tema portualità flegrea e porteremo al tavolo il grande progetto di potenziamento del porto di Baia”.

Anche Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, ha evidenziato la disponibilità del vicepresidente Casillo a intervenire concretamente sul territorio: “Per quanto riguarda la linea Cumana, siamo fiduciosi nel lavoro in corso e nelle iniziative che saranno messe in campo per rafforzare la sicurezza e migliorare il sistema dei trasporti, aspetti fondamentali per le nostre comunità. Desidero inoltre ringraziare l’assessore per l’attenzione mostrata alle vie di fuga e al porto di Acquamorta, elementi cruciali per garantire sicurezza e accessibilità sul territorio”.

Il tavolo proseguirà il proprio lavoro nelle prossime settimane con ulteriori momenti di confronto tecnico, finalizzati a rafforzare il coordinamento e a definire interventi concreti a tutela delle comunità dell’area flegrea.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti