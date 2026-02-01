Le cover a Sanremo, Samuray Jay (da Mugnano) sceglie Belèn e Roy Paci per il duetto

Quasi tutte le tessere sono ormai al loro posto: il mosaico del Festival di Sanremo 2026 prende forma. Intervenuto al Tg1 delle 13:30, Carlo Conti ha svelato i duetti e le cover per la serata di venerdì 27 febbraio. L’appuntamento – tradizionalmente dedicato al gioco delle reinterpretazioni e degli incontri artistici – come ogni anno mette alla prova identità, gusto e versatilità dei cantanti in gara, chiamati a confrontarsi con il proprio repertorio o con brani che hanno segnato la storia musicale. Tra omaggi alla grande tradizione italiana, incursioni nel pop internazionale e collaborazioni inedite, la gara si trasformerà in un racconto corale fatto di stili, generazioni e contaminazioni sonore. L’effetto sorpresa sarà parte integrante dello spettacolo.
Tommaso Paradiso con Stadio, L’ultima luna
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia, Besame mucho
Fulminacci con Francesca Fagnani, Parole parole
Ditonellapiaga con TonyPitoni, The lady is a tramp
Fedez & Masini con Stjepan Hauser, Meravigliosa creatura
Leo Gassmann con Aiello, Era già tutto previsto
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, Hit the road Jack
Arisa con il Coro Teatro Regio di Parma, Quello che le donne non dicono
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band, Vita
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Cinque giorni
Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci, Baila Morena
Malika Ayane con Claudio Santamaria, Mi sei scoppiato dentro al cuore
Luchè con Gianluca Grignani, Falco a metà
Raf con The Kolors, The riddle
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena, Occhi di gatto
Ermal Meta con Dardust, Golden hour
Nayt con Joan Thiele, La canzone dell’amore perduto
Elettra Lamborghini con Las Ketchup, Aserejè
Michele Bravi con Fiorella Mannoia, Domani è un altro giorno
J-Ax con Ligera County Fam, E la vita, la vita
Enrico Nigiotti con Alfa, En e Xanax
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas, Il mondo
Francesco Renga con Giusy Ferreri, Ragazzo solo, ragazza sola
Mara Sattei con Mecna, L’ultimo bacio
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo, Andamento lento
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso, Su di noi
Levante con Gaia, I maschi© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews