Le cover a Sanremo, Samuray Jay (da Mugnano) sceglie Belèn e Roy Paci per il duetto

Condividi

Visite: 25

36 Visite

Quasi tutte le tessere sono ormai al loro posto: il mosaico del Festival di Sanremo 2026 prende forma. Intervenuto al Tg1 delle 13:30, Carlo Conti ha svelato i duetti e le cover per la serata di venerdì 27 febbraio. L’appuntamento – tradizionalmente dedicato al gioco delle reinterpretazioni e degli incontri artistici – come ogni anno mette alla prova identità, gusto e versatilità dei cantanti in gara, chiamati a confrontarsi con il proprio repertorio o con brani che hanno segnato la storia musicale. Tra omaggi alla grande tradizione italiana, incursioni nel pop internazionale e collaborazioni inedite, la gara si trasformerà in un racconto corale fatto di stili, generazioni e contaminazioni sonore. L’effetto sorpresa sarà parte integrante dello spettacolo.

Tommaso Paradiso con Stadio, L’ultima luna

Chiello con Morgan, Mi sono innamorato di te

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia, Besame mucho

Fulminacci con Francesca Fagnani, Parole parole

Ditonellapiaga con TonyPitoni, The lady is a tramp

Fedez & Masini con Stjepan Hauser, Meravigliosa creatura

Leo Gassmann con Aiello, Era già tutto previsto

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, Hit the road Jack

Arisa con il Coro Teatro Regio di Parma, Quello che le donne non dicono

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band, Vita

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci, Baila Morena

Malika Ayane con Claudio Santamaria, Mi sei scoppiato dentro al cuore

Luchè con Gianluca Grignani, Falco a metà

Raf con The Kolors, The riddle

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena, Occhi di gatto

Ermal Meta con Dardust, Golden hour

Nayt con Joan Thiele, La canzone dell’amore perduto

Elettra Lamborghini con Las Ketchup, Aserejè

Michele Bravi con Fiorella Mannoia, Domani è un altro giorno

J-Ax con Ligera County Fam, E la vita, la vita

Enrico Nigiotti con Alfa, En e Xanax

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas, Il mondo

Francesco Renga con Giusy Ferreri, Ragazzo solo, ragazza sola

Mara Sattei con Mecna, L’ultimo bacio

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo, Andamento lento

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso, Su di noi

Levante con Gaia, I maschi













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti