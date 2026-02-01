Le cover a Sanremo, Samuray Jay (da Mugnano) sceglie Belèn e Roy Paci per il duetto

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 25
36 Visite

Quasi tutte le tessere sono ormai al loro posto: il mosaico del Festival di Sanremo 2026 prende forma. Intervenuto al Tg1 delle 13:30, Carlo Conti ha svelato i duetti e le cover per la serata di venerdì 27 febbraio. L’appuntamento – tradizionalmente dedicato al gioco delle reinterpretazioni e degli incontri artistici – come ogni anno mette alla prova identità, gusto e versatilità dei cantanti in gara, chiamati a confrontarsi con il proprio repertorio o con brani che hanno segnato la storia musicale. Tra omaggi alla grande tradizione italiana, incursioni nel pop internazionale e collaborazioni inedite, la gara si trasformerà in un racconto corale fatto di stili, generazioni e contaminazioni sonore. L’effetto sorpresa sarà parte integrante dello spettacolo.

Tommaso Paradiso con StadioL’ultima luna

Chiello con MorganMi sono innamorato di te

Serena Brancale con Gregory Porter e DeliaBesame mucho

Fulminacci con Francesca FagnaniParole parole

Ditonellapiaga con TonyPitoniThe lady is a tramp

Fedez & Masini con Stjepan Hauser, Meravigliosa creatura

Leo Gassmann con AielloEra già tutto previsto

Sayf con Alex Britti e Mario BiondiHit the road Jack

Arisa con il Coro Teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono

Tredici Pietro con GaleffiFudasca & BandVita

Sal Da Vinci con Michele ZarrilloCinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy PaciBaila Morena

Malika Ayane con Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore

Luchè con Gianluca GrignaniFalco a metà

Raf con The KolorsThe riddle

Bambole di Pezza con Cristina D’AvenaOcchi di gatto

Ermal Meta con DardustGolden hour

Nayt con Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto

Elettra Lamborghini con Las KetchupAserejè

Michele Bravi con Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno

J-Ax con Ligera County FamE la vita, la vita

Enrico Nigiotti con AlfaEn e Xanax

Maria Antonietta & Colombre con Brunori SasIl mondo

Francesco Renga con Giusy FerreriRagazzo solo, ragazza sola

Mara Sattei con MecnaL’ultimo bacio

LDA & Aka 7even con Tullio De PiscopoAndamento lento

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio BossoSu di noi

Levante con GaiaI maschi

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore