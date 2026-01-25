SVELATA LA BUFALA DI BARBERO: AVEVA LETTO LA RIFORMA DI BERLUSCONI NON QUELLA ATTUALE

Condividi

E’ l’autorevole testata “Open“, diretta da Enrico Mentana, e l’autorevole direttore della stessa, Franco Bechis, a mettere forse una parola definitiva sulla vicenda del video del professor Alessandro Barbero sulle sue ragioni del “No”: ha detto falsità, citando cose che nella riforma della giustizia di Nordio non ci sono? Di sicuro, quel video, grazie alla grande popolarità del professore, ha avuto una diffusione virale e secondo alcuni “complottisti” sarebbe stato censurato dai “poteri forti” che manovrano i social… Ma su questo è meglio sorvolare. Quello che Bechis ci spiega è una tesi molto attendibile sugli “svarioni” di Barbero, forse commessi in buona fede: il professore, che si vanta di essere credibile e documentato, avrebbe letto la riforma… sbagliata, quella scritta dal governo Berlusconi e mai approdata all’approvazione. Possibile? Vedremo.













