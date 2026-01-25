Afragola: la Polizia ferma 5 giovani per sequestro di persona e rapina

Condividi

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di P.G. 5 giovani, di età compresa tra i 14 e 20 anni, in quanto gravemente indiziati dei reati di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma.

I fatti da cui è scaturita l’attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di Afragola, traggono origine dalla rapina perpretata il 20 gennaio scorso ai danni di un soggetto in via Vittorio Alfieri ad Afragola; quest’ultimo, mentre stava percorrendo Corso E. De Nicola, ha notato un’autovettura sopraggiungere a forte velocità con a bordo i giovani che, scesi dal veicolo, lo hanno inseguito e bloccato in via Vittorio Alfieri, dove lo hanno aggredito con calci e pugni e caricato a bordo del veicolo; in quei frangenti, i prevenuti, sotto la minaccia di una pistola, si sono impossessati del suo telefono cellulare.

Solo dopo diversi minuti, la vittima, approfittando di una sosta in via De Gasperi, è riuscita a liberarsi e a scappare dall’auto rifugiandosi in un esercizio commerciale.

I poliziotti, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare e a rintracciare nel rione Salicelle i presunti autori dell’episodio criminoso.

Nella giornata di ieri, all’esito della convalida, 4 indagati sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere dall’A.G. procedente mentre uno è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.













