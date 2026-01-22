Napoli, Champions appesa a un filo: azzurri fuori dai 24 e costretti all’impresa col Chelsea

Il Napoli scivola al 25° posto al termine della penultima giornata della nuova Champions League e, al momento, è fuori dai playoff. Gli azzurri pagano una serie di risultati negativi, soprattutto in trasferta, con appena un punto raccolto lontano dal Maradona (a Copenaghen) e il deludente pareggio casalingo con l’Eintracht che pesa come un macigno.

I successi di Qarabag e Athletic Bilbao complicano ulteriormente il cammino, facendo scendere il Napoli al primo posto utile… per l’eliminazione. Ora la squadra di Conte è obbligata a battere il Chelsea nell’ultima giornata e sperare in una combinazione di risultati favorevoli sugli altri campi per rientrare tra le prime 24.

Sul piano economico, però, il bilancio resta positivo: anche in caso di eliminazione, il club incasserà circa 46,7 milioni di euro complessivi dalla Champions 2025-26.

Tra le italiane sorride la Juventus, che batte il Benfica 2-0 e resta in corsa per le prime otto posizioni, mentre l’Atalanta cade in casa contro l’Athletic Bilbao (2-3) e vede complicarsi il cammino diretto verso gli ottavi.

Per il Napoli resta una sola strada: vincere e sperare. La Champions, mai come ora, è un tunnel buio con una luce lontanissima.