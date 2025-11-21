POTERE AL POPOLO ALL’ATTACCO (IN STRADA) DI FICO: “ROBERTO, NON SEI VENUTO AL CONFRONTO RAI, FACCIAMOLO QUI”I

38 Visite
“Roberto, non sei venuto neanche in Rai, ieri, per il confronto… Ci sono due sedie, facciamolo qui!”, gli urla Giuliano Granato, candidato alla presidenza della Regione Campania in una lista di sinistra-sinistra, espressione di “Potere al Popolo”, che nulla vuol condividere con quel “campo largo” che sostiene, da Avs al Pd, il candidato Roberto Fico. “Ma come vuoi governare!”, gli fa notare Granato, che nei giorni scorsi aveva denunciato la manipolazione di un manifesto nel quale era stato inserita una bandiera di Avs per un evento anti-De Luca svoltosi quando neanche esisteva il partito di Bonelli e Fratoianni.