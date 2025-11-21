POTERE AL POPOLO ALL’ATTACCO (IN STRADA) DI FICO: “ROBERTO, NON SEI VENUTO AL CONFRONTO RAI, FACCIAMOLO QUI”I

Condividi

“Roberto, non sei venuto neanche in Rai, ieri, per il confronto… Ci sono due sedie, facciamolo qui!”, gli urla Giuliano Granato, candidato alla presidenza della Regione Campania in una lista di sinistra-sinistra, espressione di “Potere al Popolo”, che nulla vuol condividere con quel “campo largo” che sostiene, da Avs al Pd, il candidato Roberto Fico. “Ma come vuoi governare!”, gli fa notare Granato, che nei giorni scorsi aveva denunciato la manipolazione di un manifesto nel quale era stato inserita una bandiera di Avs per un evento anti-De Luca svoltosi quando neanche esisteva il partito di Bonelli e Fratoianni.

A Napoli, a margine della passeggiata del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte e di Roberto Fico, nella centralissima zona della Pignasecca, i militanti di Potere al Popolo e della lista Campania Popolare hanno inscenato una contestazione e chiesto “un confronto pubblico in piazza” con Fico dopo la sua mancata partecipazione a un dibattito organizzato tra gli sfidanti alla guida di Palazzo Santa Lucia nella sede Rai della città.













