REGIONALI, CIRIELLI CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE. “VICEPRESIDENTE DONNA, ANCHE IN GIUNTA 50 PER CENTO DI PRESENZA FEMMINILE”

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 56
37 Visite

“Avremo un vicepresidente donna e una giunta formata al 50% da donne.
Non sarà una scelta simbolica, ma l’inizio di un cambio culturale concreto nella gestione della Regione.
Voglio che la Campania diventi un modello nazionale sulle politiche per le donne: per questo introdurremo regole chiare e trasparenti anche nelle nomine delle società partecipate, dove almeno il 50% dei componenti dei CDA e dei ruoli apicali dovrà essere composto da donne competenti e qualificate. Basta con la logica delle nomine chiuse e autoreferenziali: apriamo il sistema.
Sul piano delle politiche attive metteremo in campo tre misure immediate:
1.      Sportelli territoriali contro la violenza, attivi h24, con fondi certi per i centri antiviolenza e le case rifugio.
2.      Voucher per il rientro al lavoro delle madri, destinati alla formazione e alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro.
3.      Un Fondo regionale per l’imprenditoria femminile che aiuti le donne a creare o ampliare un’attività, con procedure semplificate e tempi certi.
Le donne campane non chiedono favori: chiedono pari opportunità, rispetto e la possibilità concreta di costruire il proprio futuro. Io sarò il garante di questo impegno.
Lo dichiara, in una nota, Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore