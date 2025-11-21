ODCEC Napoli e Agenzia delle Dogane: convegno su operazioni con l’estero, riciclaggio, autoriciclaggio, accise e IVA

Condividi

Visite: 14

35 Visite

La gestione delle operazioni con l’estero e i loro riflessi in ambito fiscale, doganale e antiriciclaggio, saranno al centro del convegno organizzato congiuntamente dalla Commissione Imposte Dirette e Imposte Indirette dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Campania / UADM Campania 1.

L’appuntamento è fissato per lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Sala Conferenze dell’ODCEC di Napoli in Piazza dei Martiri, 30.

L’iniziativa intende offrire un approfondimento operativo su IVA, accise, antiriciclaggio e sui principali adempimenti connessi alle operazioni internazionali, con un focus dedicato alle frodi transfrontaliere, incluse le frodi carosello.

I saluti istituzionali saranno affidati a:

– Eraldo Turi, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti del Circondario di Napoli;

– Fabio Cecere, Consigliere delegato della Commissione Imposte dirette e Imposte indirette;

– Francesca Giglio, Presidente della Commissione Imposte dirette e Imposte indirette;

– Carmine Laudiero, Dirigente UADM Campania 1.

Il convegno sarà moderato da Daniele D’Ambrosio, Presidente della Commissione Imposte dirette e Imposte indirette.

Seguiranno gli interventi tecnici di:

– Michele Lo Sardo, Vicepresidente della Commissione Imposte dirette e indirette, su “Le operazioni con l’estero”;

– Carmine Del Pesce, componente della Commissione, su “Il regime Intrastat e le operazioni comunitarie”;

– Per l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, Giovanni Visone, Funzionario Accise UADM Campania 1;

– Salvatore Rossitto, Funzionario Antifrode UADM Campania 1, con una relazione su “Operazioni con l’estero: riflessi in materia di riciclaggio e antiriciclaggio di accise e IVA – Frodi carosello”.

Le conclusioni saranno affidate a Enzo Moretta, Presidente della Fondazione Ricerca Dottori Commercialisti di Napoli.

L’iniziativa rappresenta un’occasione formativa di rilievo per approfondire le interazioni tra fiscalità internazionale, controlli doganali e prevenzione delle frodi, in un contesto normativo in continua evoluzione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti