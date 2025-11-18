Marano, il patetico tentativo dei soliti ambienti (vicini a soggetti sciolti per camorra) di frenare il lavoro dei commissari

Condividi

Visite: 287

58 Visite

A poco più di due mesi dall’avvio della gestione commissariale, a Marano si registrano i primi segnali di movimento dopo anni di stallo amministrativo: è stato firmato il contratto e avviato l’avviso pubblico per l’asilo nido di Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, atteso da oltre 16 anni; è in dirittura d’arrivo la stipula del nuovo contratto per il servizio rifiuti; la consegna dei loculi cimiteriali, fermi da più di un decennio, è finalmente prossima. Regolamentati i patrocini comunali, firmato l’accordo per i tirocini negli uffici, avviate le procedure per la stabilizzazione di due agenti della Polizia Locale e arrivati nuovi amministrativi a supporto del municipio.

Il lavoro da svolgere resta ampio: riorganizzazione degli uffici, viabilità, rete idrica, differenziata. E tra le priorità della fase di risanamento rientra anche la necessità di affrontare alcune criticità interne: in particolare, ridimensionare o ricollocare quei funzionari la cui operatività è stata giudicata opaca o comunque criticamente evidenziata nella relazione che ha portato allo scioglimento del Comune.

Le luminarie e le polemiche costruite

Negli ultimi giorni il tema delle luminarie natalizie è stato trasformato in un pretesto polemico da parte di alcuni soggetti esterni, pseudo giornalisti o comunque morti di fame che sperano in qualche prebenda. Ambienti noti in città — riconducibili alla precedente classe politica sciolta per infiltrazioni e a figure che negli anni passati hanno beneficiato del sistema dei gettoni di presenza senza apportare risultati concreti — stanno tentando di agitare le acque con post, articoli improvvisati e commenti social volti a creare un caso mediatico.

La realtà dei fatti è semplice: eventuali ritardi derivano da proposte presentate in ritardo da privati e commercianti, che hanno reso necessari ulteriori verifiche e passaggi formali, nonché da lentezze di qualche funzionario. Una normale procedura amministrativa, trasformata però strumentalmente in polemica per screditare l’attività istituzionale.

Il tentativo di riportare Marano al vecchio schema

La strategia è nota: prendere una questione tecnica, ingigantirla e usarla per rimettere in scena gli stessi circuiti politici delegittimati dallo scioglimento. Un tentativo di riportare Marano nel clima di caos e conflittualità sterile che ha caratterizzato il passato recente.

Oggi la città ha invece bisogno di stabilità, trasparenza e continuità amministrativa. E i primi risultati, pur tra difficoltà, mostrano che qualcosa si muove davvero.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti