REGIONALI, OGGI IL CONFRONTO FICO-CIRIELLI A SKY

Visite: 0

31 Visite

In vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno il 23 e il 24 novembre 2025, Sky TG24 prosegue la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de “Il Confronto”, il format che negli anni ha contribuito a rendere la testata un punto di riferimento per il racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già andati in onda per le altre regioni, ora è il turno della Campania: appuntamento per oggi, martedì 18 novembre, alle 10.30, in diretta dagli studi di Roma Montecitorio, per seguire il duello televisivo che vedrà fronteggiarsi Roberto Fico ed Edmondo Cirielli.