Campania, Fico già guarda alla futura giunta: priorità a Sanità, Cultura e Trasporti

Dato in vantaggio nei sondaggi per le regionali in Campania, Roberto Fico inizia a delineare le prime linee guida della possibile giunta. Durante la tribuna politica di TgR Campania, il candidato del campo largo ha indicato tre assessorati considerati strategici: Sanità, Cultura e Trasporti, tutti oggi senza titolare.

Sanità: delega sensibile e possibile nome vicino a De Luca

La Sanità resta il tema centrale della campagna: telemedicina, aree interne e abbattimento delle liste d’attesa sono le priorità annunciate. Considerato che l’uscente De Luca ha sempre mantenuto la delega, l’assessorato potrebbe andare a una figura della sua area, a seconda del risultato elettorale.

Cultura: ipotesi Amirante

Per la Cultura prende quota il nome di Francesca Amirante, già impegnata sul patrimonio artistico napoletano e figura di riferimento del campo largo. La sua esperienza amministrativa la renderebbe un’opzione spendibile nella futura giunta.

Trasporti: Fico punta su un manager pubblico

Sul fronte Trasporti, Fico è netto: serve un cambio di passo, soprattutto sulla Circumvesuviana. Il candidato parla di “manager pubblici competenti”, segnale di volontà di svincolarsi dalle logiche politiche tradizionali e imprimere un’impronta più tecnica al settore.













