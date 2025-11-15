Marano, affetta da tetraparesi spastica perde posto auto. I condomini avviano raccolta firme. Ma non è l’unico caso, la polizia municipale ha avviato un’operazione di razionalizzazione dei permessi nominativi

Condividi

Marano, affetta da tetraparesi spastica e sindrome di West dopo 25 anni le negano il posto H riservato nominativo sotto casa. I condomini organizzano raccolta firme.

Ha trent’anni e vive a Marano, in via Marano – Pianura. Soffre di tetraparesi spastica, sindrome di West con crisi epilettiche molto violente che anche di notte la costringono a correre al Pronto Soccorso più vicino. Durante l’ultima crisi è stato necessario anche intubarla. Per 25 anni ha avuto sotto casa il posto riservato nominativo. Da due giorni il comando dei vigili urbani di Marano ha deciso di non rinnovarlo come da consuetudine, ma di renderlo generale. Vale a dire che per la trentenne in carrozzina affetta da gravi patologie non è garantito il diritto di trovare parcheggio sotto casa. I condomini in segno di solidarietà hanno organizzato una raccolta firme. La madre della cittadina ha scritto anche al deputato Borrelli, ma non si tratta di un caso isolato: la municipale ha tolto il beneficio, alla luce di un’operazione di razionalizzazione dei permessi, anche ad altri disabili del territorio.













