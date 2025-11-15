Lettere al direttore. Marano ha bisogno di spazi verdi per i nostri bambini

Condividi

Gentile Direttore,

scrivo questa lettera per segnalarLe una situazione che da tempo crea grande disagio a noi cittadini di Marano.

Purtroppo nel nostro paese non ci sono parchi giochi né vere aree verdi dove i bambini possano giocare in sicurezza. L’unico posto che potrebbe essere un punto di ritrovo, la villa comunale, è ormai completamente distrutto e abbandonato.

Di fatto non abbiamo un luogo dove portare i nostri piccoli per farli giocare e dove noi genitori possiamo trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, lontano dal traffico, dallo smog e dal caos della città.

Per questo chiedo al commissario a nome di tutte le famiglie con bimbi e con la massima sincerità, di intervenire per ripristinare e pulire queste aree ormai dimenticate, perché la comunità – e soprattutto i nostri bambini – meritano spazi dignitosi e sicuri.

In allegato le invio foto inerenti

La ringrazio in anticipo per l’attenzione.

Cordiali saluti,

Stefano Bruno













