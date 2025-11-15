Al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo arriva il “Trofeo Sud Italia – Settore BJJ”

Condividi

Domenica 16 novembre 2025, a p artire dalle ore 10:00, il Pal azzetto dello Sport di Casalnu ovo di Napoli (Viale dei Cedri) ospiterà una delle più attese competizioni dell’anno nel mondo delle arti marziali: il terzo Trofeo Sud Italia – Settore BJJ, organizzato da Welfare Sport ASD ETS, associazione rappresentata da Giovanni Nappi, aderente a BJJ ITALIA e all’A.S.C., Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

L’evento richiamerà 400 atleti provenienti da numerose regio ni del nostro Paese, che si sf ideranno nelle diverse categorie del Brazilian Jiu-Jitsu. Si prevede inoltre una parteci pazione di pubblico altrettant o numerosa, rendendo la manife stazione un importante momento sportivo e comunitario per la città di Casalnuovo.

«Siamo orgogliosi di portare nel nostro territorio un appuntamento sportivo di questa rilevanza – dichiara Giovanni Nappi, Presidente di Welfare Sport ASD ETS –. Il Brazilian Jiu-Jitsu è una disciplina che unisce tecnica, rispetto e crescita personale , e siamo felici di offrire ai giovani e alle famiglie questa straordinaria esperienza di sport». Un ringraziamento speciale va al Maestro Giuseppe Chiapparino, del Ground Pressure Team (GPT) Napoli e responsabile del Sud Italia per la BJJ Italia, e ad Antonio Olivetta, tecnico del Tatami BlackMamba, che mettono anima, cuore e corpo nella pr omozione e nella crescita di q uesto sport, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

Un omaggio a Simone Frascogna

Il Trofeo vuole essere anche u n omaggio al ricordo di Simone Frascogna, tragicamente accol tellato a Casalnuovo il 3 novembre 2020. Gravemente ferito, Simone morì poco dopo il trasporto all’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Simone era un giovane atleta di arti marziali, appassionato di BJJ e MMA, e la sua scomparsa ha profondamente segnato l’intera comunità sportiva del territo rio. Un pensiero commosso va a lla sua memoria e alla sua famiglia: lo sport, in questa occasione, diventa anche un modo per ricordare e custodire il valore della vita, della passione e dell’impegno.













