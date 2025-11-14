Marano, pullman per l’evento del centrodestra al Palapartenope con Meloni, Salvini e Tajani: partenza dalla zona stadio. Ecco come prenotare

Un pullman gratuito sarà a disposizione degli elettori di Forza Italia e del centrodestra che oggi parteciperanno all’evento al Palapartenope di Napoli, in programma alle 17.30 con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, a sostegno del candidato presidente della Regione Campania Edmondo Cirielli.

La partenza è prevista da via Falcone, zona Stadio di Marano, indicativamente tra le 15.00 e le 15.30.
Gli organizzatori hanno messo a disposizione un numero di telefono dedicato per informazioni e prenotazioni del posto sul pullman.

Contattare il 3318955747

