Regionali, Zinzi (Lega): Il silenzio di Borrelli sul Fico parcheggiatore posto barca abusivo. 

“Strano che a Borrelli, massimo esperto della caccia alle auto in sosta vietata e ai parcheggiatori abusivi in Campania, non gli sia ancora venuto in mente di andare a verificare se la barca da 100 mila euro di Roberto Fico abbia tutte le carte in regola per essere ormeggiata in un’area che pare sia destinata alla Marina e all’Aeronautica Militare. Non vorremmo pensare che il rispetto della legalità sia un’arma da brandire solo nei confronti degli avversari politici e dei comuni mortali chiamati ripetutamente cialtroni, mentre se si parla degli alleati di coalizione allora va tutto bene. Se Fico non ha davvero nulla da nascondere, è incredibile il suo silenzio su un fatto che, se fosse confermato, sarebbe gravissimo e contrario al senso di responsabilità che si richiede a chi si candida a governare la nostra regione”.

Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine del tour elettorale di oggi con il ministro Valditara in provincia di Napoli.













