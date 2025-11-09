Regionali. Izzo: “Pagano nel mirino della vecchia politica: il coraggio di dire no”

Condividi

Visite: 76

33 Visite

In merito all’ attacco politico nei confronti del candidato al rinnovo del Consiglio Regionale della Campania Giovanni Pagano, da parte di uomini ubbidienti alle logiche obsolete di una sinistra che non ha argomenti politici validi va chiarito che questi sono fiori da ogni logica di confronto elettorale.

Caro Schiattarella, gli elettori vanno rispettati perché sanno decodificare gli avvenimenti e il personale politico del territorio.

GLI attacchi al politico Pagano che non ha voluto sostenere la coalizione messa in campo per vincere a tutti i costi, dove convivono anime politiche in antitesi l’una con l’altra sono gratuite e prive di ogni fondamenta.

Penso che vuoi dovete spiegare all’ elettorato quali sono i punti di convergenza tra il PD , 5 Stelle, Sinistra Verdi e Renzi con Cesaro e Mastella.

Pagano da uomo libero non indottrinato politicamente e libero di pensiero ha detto no alla restaurazione politica di famiglia che negli anni passati non hanno operato non brillantemente sul nostro territorio.

Caro Schiattarella, prima di guardare la pagliuzza negli occhi altrui si guardi la trave che oscura i suoi occhi in termini di buona politica e di libertà di scelta.

nota Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti