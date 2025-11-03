Crolla la Torre dei Conti ai Fori: operaio disperso sotto le macerie, i soccorritori riescono a parlarci. Si scava a mani nude

Condividi

Un operaio ferito non è stato ancora raggiunto, mentre altri quattro inizialmente bloccati nella parte superiore della Torre sono stati tratti in salvo. «Ero fuori a servire i tavoli, quando ho sentito un rumore di calcinacci. Ho alzato la testa e ho visto un operaio cadere». Lo racconta una cameriera del ristorante in via del Colosseo, testimone del crollo della torre in via Corrado Ricci, all’angolo con via dei Fori Imperiali. La zona è completamente bloccata dalle forze dell’ordine, che hanno transennato l’area. In passato la struttura interessata dal crollo è stata al centro di sgomberi per l’occupazione abusiva di immobili che si trovavano all’interno del complesso.













