Violenta rissa in un centro di accoglienza a Calvizzano: ferito un cittadino del Bengladesh

Serata di tensione a Calvizzano, nel centro di accoglienza straordinaria di viale della Resistenza, dove una lite tra alcuni ospiti stranieri è degenerata in una violenta rissa.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo – la cui nazionalità non è ancora nota – già allontanato dalla struttura, sarebbe tornato per chiarire alcune questioni o tentare di riprendere possesso della propria stanza. Tra lui e altri ospiti sarebbe nato un acceso diverbio, presto sfociato in scontro fisico.

Durante il confronto, l’ex ospite avrebbe colpito con un bastone un cittadino bengalese, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.













