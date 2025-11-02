BOSCOREALE, 18 ENNE UCCISO: L’OMBRA DELLA FAIDA TRA LE GANG

Per gli investigatori c’è l’ombra di una faida tra gang dietro l’omicidio consumatosi questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo Pasquale Nappo, diciotto anni appena e alcune amicizie a rischio negli ambienti della criminalità della zona. La vittima, stando a quanto emerso dalle primissime battute investigative, si trovava in compagnia di alcuni amici quando sulla scena è piombato il commando di killer.

I due sicari avrebbero fatto irruzione in sella a uno scooter e il passeggero, con il mezzo ancora in corsa, avrebbe fatto fuoco ad alzo zero, centrando Nappo all’ascella.

 

