BOSCOREALE, 18 ENNE UCCISO: L’OMBRA DELLA FAIDA TRA LE GANG

piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo Pasquale Nappo, diciotto anni appena e alcune amicizie a rischio negli ambienti della criminalità della zona. La vittima, stando a quanto emerso dalle primissime battute investigative, si trovava in compagnia di alcuni amici quando sulla scena è piombato il commando di killer. Per gli investigatori c'è l'ombra di una faida tra gang dietro l'omicidio consumatosi questa notte.

I due sicari avrebbero fatto irruzione in sella a uno scooter e il passeggero, con il mezzo ancora in corsa, avrebbe fatto fuoco ad alzo zero, centrando Nappo all’ascella.