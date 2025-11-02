NAPOLI: ragazzini disturbano in una pizzeria, cameriere si scaglia contro di loro ma viene fermato dai carabinieri. Poi prova ad aggredire anche loro, con una sedia. Arrestato

Condividi

Visite: 36

11 Visite

Ieri in tarda serata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Speciale hanno arrestato Giampaolo Parmiggiano, 35enne già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti presso una pizzeria in piazza del Gesù per alcuni ragazzi che disturbavano.

Quando la pattuglia è arrivata in piazza, il 35enne, cameriere del locale, si è scagliato contro i ragazzini ma è stato fermato prima che facesse loro del male.

L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri e si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una sedia.

E’ finito in manette per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti