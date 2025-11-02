NAPOLI: ragazzini disturbano in una pizzeria, cameriere si scaglia contro di loro ma viene fermato dai carabinieri. Poi prova ad aggredire anche loro, con una sedia. Arrestato

11 Visite
Ieri in tarda serata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Speciale hanno arrestato Giampaolo Parmiggiano, 35enne già noto alle forze dell’ordine.
I militari sono intervenuti presso una pizzeria in piazza del Gesù per alcuni ragazzi che disturbavano.
Quando la pattuglia è arrivata in piazza, il 35enne, cameriere del locale, si è scagliato contro i ragazzini ma è stato fermato prima che facesse loro del male.
L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri e si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una sedia.
E’ finito in manette per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews