Sparatoria all’esterno di un locale ad Agnano, 16enne ferito alle gambe

Condividi

Visite: 36

23 Visite

Sparatoria all’esterno del locale dopo party musicale: 16enne ferito alle gambe. È accaduto all’alba di oggi in via Scarfoglio, zona occidentale di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 7 di questa mattina, il minore sarebbe stato avvicinato nel parcheggio del locale e un altro giovane avrebbe fatto fuoco più volte contro di lui.

Soccorso dagli amici, è ora ricoverato all’Ospedale del mare di Napoli e non è in pericolo di vita.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile e dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti