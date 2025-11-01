Auto si scontra con la volante, morto il poliziotto Aniello Scarpati: non era di turno, sostituiva un collega. In sei sulla Bmw

Condividi

Visite: 49

37 Visite

Un suv invade la corsia opposta, poi lo scontro con la volante. L’impatto è frontale, terribile. Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, muore sul colpo, a 47 anni. Non doveva essere in servizio, ma aveva acconsentito a sostituire un collega. A bordo dell’altra auto, una Bmw X4, ci sarebbero state sei persone in totale, tra cui due minori – in ospedale per lievi ferite. Dopo l’incidente il conducente si è dato alla fuga.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga. La Polizia di Stato, al momento, indaga per omissione di soccorso. In base a una prima ricostruzione dell’incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l’agente Scarpati viene sbalzato a oltre dieci metri di distanza: è deceduto sul colpo.

In gravi condizioni a causa di diverse fratture anche il collega che era alla guida, si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti