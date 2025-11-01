Arzano. Apre la sezione di Forza Italia: strette di mano e applausi per il senatore arzanese Franco Silvestro.

Condividi

Ieri sera, dinanzi ad una folta presenza di cittadini e simpatizzanti, si è aperta la sede sezionale di Forza Italia. Fra i partecipanti i rappresentanti regionali e provinciali del partito e militanti del territorio. Hanno presenziato all’inaugurazione e tagliato il nastro il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, il Senatore Franco Silvestro e diversi consiglieri comunali e regionali. Durante l’evento, è stata sottolineata la volontà di avvicinare il partito degli azzurri ai cittadini e di creare un punto di riferimento stabile per iniziative politiche. Intervenuto anche il magistrato Antimafia Catello Maresca. Ha concluso il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri con accanto alcuni candidati alle prossime regionali Rita Alfano e Massimo Pelliccia. Presenti i consiglieri che confluiranno nel neonato partito l’avvocato Luigi De Rosa e Natale Russo. Per la maggioranza a fare gli onori di casa la presidente del Consiglio Comunale Daniela D’Angelo e l’assessore Giuseppe Vitagliano. Il Senatore Silvestro, già presidente della Bicamerale per gli Affari Regionali, sulla vicenda della stadio sabatino De Rosa ha ribadito che “ Abbiamo dimostrato il nostro attaccamento al territorio e non ci tireremo indietro. Ma la città deve dare risposte concrete. Lo stadio è il primo tassello e abbiamo in cantiere altri progetti per migliorare la città”. Il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri ha poi rimarcato la centralità del territorio campano.













