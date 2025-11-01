GIUGLIANO, CHE COLPO: ARRIVA IMPROTA E PUO’ ESORDIRE GIA’ DOMANI

Nuovo rinforzo per il Giugliano, che dopo l’arrivo in panchina di Ezio Capuano accoglie Riccardo Improta. L’esterno puteolano, svincolato dopo l’esperienza al Latina, ha trovato l’accordo con il club gialloblù e si è già messo a disposizione dello staff tecnico.
Cresciuto nel vivaio del Genoa, Improta vanta una lunga carriera tra Serie A e B: sei stagioni con il Benevento, oltre alle esperienze con Bari, Salernitana, Cesena, Bologna, Padova, Chievo Verona e Juve Stabia.
Il giocatore potrebbe essere convocato per la sfida di domani contro il Siracusa. La società è al lavoro per completare le ultime pratiche di tesseramento, ma tutto lascia pensare che Improta sia pronto a dare il suo contributo fin da subito.