Marano, chiarimenti della Commissione straordinaria: lavori in corso per la fogna di corso Europa e verifiche sulla mancanza d’acqua a Città Giardino

A Marano continuano i disagi per la mancanza d’acqua nella zona di Città Giardino, mentre in Corso Europa proseguono senza sosta i lavori per una grave rottura alla rete fognaria.

Secondo quanto riferito dai tecnici alla commissione straordinaria, il manometro dell’acquedotto comunale funziona regolarmente e l’adduzione dell’acqua è “a pieno regime”. Tuttavia, non è ancora chiaro da dove esattamente arrivi l’acqua nelle abitazioni della lunga strada interessata: si ipotizzano tre possibili punti di approvvigionamento, ma al momento nessuno degli abitanti ha saputo indicare con precisione la fonte.

Le verifiche da parte dei fontanieri sono andate avanti per tutta la mattinata, ma finora non risultano pendenze o problemi segnalati in passato in quel tratto.

Nel frattempo, un altro intervento urgente sta interessando la rete fognaria di Corso Europa, dove è stata individuata una rottura importante. Gli operai, che lavorano ininterrottamente da giorni, hanno scoperto nel sottosuolo una frattura di una parete, alla quale corrisponde anche una lesione sul lato opposto.

Si tratta di un danno grave e imprevisto, probabilmente causato da un movimento del terreno, forse legato anche a recenti scosse sismiche.

I lavori proseguono a una profondità compresa tra 3 e 5 metri, con grande prudenza per la sicurezza degli operatori. Nonostante la complessità dell’intervento, finora il traffico su Corso Europa non è stato interrotto.

La Commissione straordinaria ha diffuso una nota per chiarire lo stato dei lavori e rassicurare i cittadini: le squadre tecniche sono impegnate nel ripristino del servizio idrico a Città Giardino e nella messa in sicurezza della fogna di Corso Europa. Gli interventi, ha spiegato la Commissione, “procedono con la massima attenzione e continuità, senza interruzioni dei servizi essenziali”.













