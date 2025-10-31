Test concorso Oss, Nappi (Lega): grazie a nostra denuncia garantito rispetto delle regole

Condividi

“Grazie alla nostra denuncia sulle anomalie che stavano per interessare la modalità della scelta dei test da sottoporre agli oltre 25mila partecipanti al maxi concorso per operatore socio sanitario (Oss) in Campania, l’estrazione delle domande avverrà nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza. Sarà effettuata, come legge impone, lo stesso giorno dell’inizio delle prove e alla presenza delle forze dell’ordine, e non una settimana prima del concorso. Inutile dire che se non avessimo prontamente acceso i fari anche su questa vicenda dai contorni oscuri, ci saremmo trovati nuovamente di fronte a un episodio gravissimo e inquietante. Questo stato di cose deve finire, i campani hanno bisogno di una Regione in cui, a tutti i livelli, prevalgano il merito, la trasparenza e non ci sia alcuna ombra sulla regolarità di qualsivoglia iniziativa pubblica, a partire proprio dai concorsi. È arrivata l’ora di voltare pagina”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

