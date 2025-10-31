Regionali, Cirielli: “Napoli avrà uno stadio moderno e degno della sua storia”

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 19
18 Visite

“Napoli merita uno stadio moderno, sicuro e degno della sua storia”. Con queste parole Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra, è tornato sul tema del Diego Armando Maradona, annunciando che, in caso di elezione, promuoverà “la creazione di un tavolo tecnico permanente” con Regione, Comune, Ssc Napoli, Governo, Figc e Cassa Depositi e Prestiti.

“Il tavolo – ha spiegato – avrà un obiettivo chiaro: sbloccare entro 6 mesi un progetto definitivo per il futuro dello stadio. La Regione metterà a disposizione strumenti urbanistici e risorse derivanti da fondi europei e nazionali, favorendo partenariati pubblico-privati e tempi certi per autorizzazioni e lavori. Il Maradona non è solo calcio: è identità, economia, turismo, orgoglio popolare. Serve una visione comune, non una guerra tra istituzioni che finisce per penalizzare tifosi e squadra”.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore