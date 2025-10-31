Asilo nido comunale di Marano, al via le iscrizioni: 30 posti per i più piccoli

Condividi

La Commissione straordinaria informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all’Asilo Nido Comunale di Marano di Napoli per l’anno educativo in corso. Il servizio, che offrirà la possibilità di accesso a trenta bambini, rappresenta un importante sostegno per le famiglie del territorio, favorendo la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e promuovendo la crescita e la socializzazione dei più piccoli. Tutte le informazioni relative ai requisiti, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Marano di Napoli e avranno larga diffusione anche tramite i canali più tradizionali come l’affissione di manifesti.













