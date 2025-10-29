Regionali. Cirielli: “Grazzanise al centro dello sviluppo della Campania”

Condividi

“Rimettere al centro dello sviluppo della Campania l’aeroporto di Grazzanise e creare un sistema aeroportuale integrato: è una delle priorità del nostro piano di rilancio e di valorizzazione di tutte le aree della regione».

Così Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, che aggiunge: «Si tratta di un progetto condiviso pienamente con Matteo Salvini, che domenica a Napoli ha ribadito l’importanza di un programma infrastrutturale strategico per trasformare la Campania in un modello di crescita per tutto il Mezzogiorno».

Il viceministro degli Esteri sottolinea inoltre: «Grazie all’impegno del Governo Meloni, nel 2025 l’aeroporto di Grazzanise è entrato a pieno titolo nel Piano Aeroportuale Nazionale (PNA), con l’indicazione dell’utilizzo duale – civile e militare – approvato dal Ministero della Difesa. La Regione guidata da Pd e Movimento 5 Stelle, invece, in questi anni non ha fatto nulla».

Secondo Cirielli, il rilancio di Grazzanise rappresenta non solo una soluzione strategica per alleggerire il traffico aereo di Capodichino, ma anche «una straordinaria opportunità per potenziare il sistema delle infrastrutture, collegando l’aeroporto casertano con la stazione dell’Alta Velocità di Napoli-Afragola».

«L’obiettivo – conclude – è quello di creare un sistema aeroportuale campano basato su tre scali, Grazzanise, Salerno Costa d’Amalfi Cilento e Napoli, capace di decongestionare Capodichino e gestire al meglio l’aumento costante dei flussi turistici e passeggeri».













