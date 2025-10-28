Marano, Di Fenza: “Addio al dott. Sante Mattace Raso, storico titolare dell’omonimo laboratorio di analisi di in via Baracca”

Condividi

“Con profonda commozione ho preso parte, questa mattina, alle esequie del dott. Sante Mattace Raso, storico titolare dell’omonimo laboratorio di analisi sito in via Baracca, punto di riferimento per i cittadini maranesi e dei comuni limitrofi. La cerimonia funebre, officiata da S.E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, ha rappresentato un momento di intensa partecipazione e di sincero affetto da parte della comunità verso un professionista stimato, che ha dedicato l’intera vita al servizio della salute e del benessere delle persone. Il dott. Mattace Raso non è stato soltanto un medico esemplare, ma un uomo di grande sensibilità e umanità, capace di coniugare rigore scientifico e attenzione profonda per ogni singolo paziente. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo esempio continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e stimarlo. Alla sua famiglia giungano i sentimenti più sinceri di vicinanza e cordoglio.” – è quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania.













