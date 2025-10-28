“Con profonda commozione ho preso parte, questa mattina, alle esequie del dott. Sante Mattace Raso, storico titolare dell’omonimo laboratorio di analisi sito in via Baracca, punto di riferimento per i cittadini maranesi e dei comuni limitrofi. La cerimonia funebre, officiata da S.E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, ha rappresentato un momento di intensa partecipazione e di sincero affetto da parte della comunità verso un professionista stimato, che ha dedicato l’intera vita al servizio della salute e del benessere delle persone. Il dott. Mattace Raso non è stato soltanto un medico esemplare, ma un uomo di grande sensibilità e umanità, capace di coniugare rigore scientifico e attenzione profonda per ogni singolo paziente. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo esempio continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e stimarlo. Alla sua famiglia giungano i sentimenti più sinceri di vicinanza e cordoglio.” – è quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania.© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Marano, Di Fenza: “Addio al dott. Sante Mattace Raso, storico titolare dell’omonimo laboratorio di analisi di in via Baracca”
