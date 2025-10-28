Piero De Luca: «Con Fico rilanciamo dieci anni di buongoverno”

Il segretario del Pd campano Piero De Luca, ospite a Coffee Break su La7, si è detto ottimista in vista delle prossime elezioni regionali. «Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra – ha dichiarato – vogliamo consolidare i risultati ottenuti e rilanciare con nuova energia e responsabilità il percorso avviato in questi dieci anni di buongoverno in Campania».

De Luca ha rivendicato i progressi compiuti su ambiente, sanità, infrastrutture e politiche sociali, sottolineando come la regione sia oggi «un esempio di amministrazione solida e vicina ai cittadini». «Dalla Campania – ha concluso – può partire un contributo decisivo per costruire l’alternativa di governo alla destra anche a livello nazionale».