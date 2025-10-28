Presentato Ezio Capuano: il nuovo tecnico del Giugliano punta su lavoro e identità

Condividi

Atmosfera di rinnovato entusiasmo a Giugliano, dove questo pomeriggio è stato presentato ufficialmente Ezio Capuano, nuovo allenatore gialloblù. L’esperto tecnico campano, già in panchina nella gara di Monopoli, ha fatto il suo ingresso al De Cristofaro accompagnato dal presidente onorario Alfonso Mazzamauro e dal direttore sportivo Angelo Antonazzo.

Fin dai primi minuti della conferenza stampa, Capuano ha trasmesso la consueta grinta e passione, promettendo ai tifosi “impegno, sudore e sacrificio”. “So cosa rappresenta questa piazza – ha dichiarato –. Ai tifosi interessa vedere una squadra che lotta, che rispetta la maglia e che non molla mai. Questo è il mio primo obiettivo.”

L’ex tecnico di Trapani e Taranto ha poi voluto ringraziare il pool di avvocati che lo ha assistito nella causa vinta contro il club siciliano, citando in particolare l’avvocato Chiacchio, figura di riferimento nel diritto sportivo.

Sul piano tecnico, Capuano ha chiarito la propria filosofia calcistica, sottolineando la flessibilità tattica che da sempre lo contraddistingue: “Amo la difesa a tre, ma sono un allenatore duttile: mi adatto alle caratteristiche della squadra. Possiamo giocare 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2 o anche con la difesa a quattro. Sto conoscendo i ragazzi, sono seri e disponibili, ma dobbiamo crescere nella condizione atletica. E soprattutto dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva, perché subiamo troppi gol, già dallo scorso campionato”. Non sono mancati, infine, i complimenti alla società: “Ho trovato un club serio, organizzato e con idee chiare. È un orgoglio essere stato chiamato dal Giugliano e far parte di un progetto così ambizioso”.

Con l’arrivo di Capuano, i tifosi gialloblù si aspettano una scossa sul piano tecnico e motivazionale: la grinta e l’esperienza del nuovo allenatore potrebbero essere le chiavi per rilanciare la stagione e riportare entusiasmo intorno alla squadra.













