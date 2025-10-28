Marano, finalmente firmato il contratto per l’asilo nido comunale di piazzale Dalla Chiesa: ora si attende l’avviso per le iscrizioni

Condividi

Dopo anni di attese, rinvii e intoppi burocratici, il Comune di Marano ha finalmente firmato il contratto con la cooperativa che gestirà per i prossimi due anni l’asilo nido comunale di piazzale Dalla Chiesa. Un passo atteso da tempo e che segna, questa volta, un punto di svolta concreto in una vicenda che si trascina da oltre quindici anni.

La firma arriva dopo settimane di ulteriori verifiche e dopo il completamento dei lavori di ripristino dell’immobile, necessario a seguito del furto e dei danni subiti nei mesi scorsi. Un episodio che aveva provocato l’ennesimo rallentamento nel percorso di apertura della struttura, bene confiscato alla criminalità e destinato a un servizio fondamentale per le famiglie maranesi.

Con la parte burocratica ormai superata, il prossimo passo sarà la pubblicazione dell’avviso pubblico per le iscrizioni al nido e la formazione della graduatoria delle famiglie aventi diritto. Solo dopo questa fase sarà possibile aprire ufficialmente le porte della struttura, offrendo finalmente un servizio atteso da una generazione di genitori.

Tempi tecnici alla mano, si parla di uno o due mesi per completare le procedure e avviare l’attività. Un traguardo che, se rispettato, chiuderebbe una lunga pagina di ritardi, disguidi e burocrazia che hanno per anni caratterizzato questa vicenda.













