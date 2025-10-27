Regionali. Fico lancia il “Patto per Castel Volturno”

Condividi

Il candidato del centrosinistra in tour sul litorale domiziano: “Servono investimenti, attenzione e comunità coesa”. Intanto a Napoli la volata finale dei big per le Regionali.

Un “Patto per Castel Volturno” per il riscatto sociale e civile del territorio. È la proposta lanciata da Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra in Campania, durante la visita di ieri al centro Fernandes di Castel Volturno, punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza ai migranti.

«Dobbiamo costruire una comunità coesa, capace di integrare e di creare opportunità di sviluppo – ha dichiarato Fico –. Questo territorio ha bisogno di grandi investimenti, di recuperare i luoghi abbandonati. La Regione deve tornare a essere protagonista, investendo risorse ed energie».

A sostenerlo anche Virginia Crovella e Francesco Apperti, candidati nella lista Fico Presidente: «Castel Volturno può diventare un simbolo di riscatto civile e sociale per l’intera provincia di Caserta. Il nostro impegno è tornare qui dopo le elezioni per scrivere insieme il Patto sociale per la città».

Lo scontro politico

La giornata del tour di Fico è coincisa con la presenza a Napoli del vicepremier Matteo Salvini, impegnato a sostenere il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli. Nessuna replica diretta da parte di Fico, ma a rispondere ci ha pensato il Partito Democratico.

«Salvini parla di come andrebbe governata la Campania, ma è lo stesso che ha tagliato 15 milioni per la metropolitana Afragola-Napoli e che insulta i meridionali da Pontida – ha attaccato Marco Sarracino, deputato e responsabile Sud del Pd –. I campani non dimenticheranno e lo dimostreranno alle urne il 23 e 24 novembre».

Anche Piero De Luca è intervenuto ricordando la situazione dell’Eav: «Nel 2015 l’abbiamo ereditata con 750 milioni di debiti. Oggi è risanata, con 160 milioni di capitale netto e 80 cantieri aperti per 3 miliardi di euro».

La volata finale

Settimana intensa per la campagna elettorale: oggi a Napoli arriverà Giuseppe Conte, mentre tra giovedì e venerdì sarà la volta della segretaria del Pd Elly Schlein, attesa tra Avellino, Portici e Napoli per sostenere Fico.

Le tensioni nel centrodestra

Nel frattempo, si accende lo scontro nel fronte opposto. I socialisti attaccano Forza Italia per l’ingresso di tre esponenti del centrosinistra, tra cui l’assessore regionale Nicola Caputo, parlando di “trasformismo politico”.

Replica immediata di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, che invece attacca il partito di Clemente Mastella citando episodi giudiziari legati a un candidato. Dura la risposta di Noi di Centro: «Martusciello pratica la violenza verbale in politica. Abbiamo fatto bene a non schierarci con chi rappresenta il becerume politico».













