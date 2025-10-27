Lettere al direttore. “A Marano neppure un corriere passa più: pacchi fermi per giorni e cittadini esasperati”

Condividi

Egregio Direttore,

scrivo per segnalare un episodio che, purtroppo, credo non sia isolato e che ben rappresenta la condizione di disagio che tanti cittadini di Marano vivono quotidianamente anche per le cose più semplici — come spedire un pacco.

Il pomeriggio di mercoledì 22 ottobre ho consegnato un pacco BRT presso il punto di ritiro consigliato dall’app Vinted. L’esercente mi ha informato che il corriere sarebbe passato il giorno seguente, poiché quella mattina era già venuto. Ma giovedì niente, venerdì nulla.

Ho ricontattato il negozio, che con molta gentilezza mi ha spiegato di non poter restituire il pacco perché avevano già scansionato l’etichetta. Tuttavia, a me non è arrivata alcuna notifica da Vinted, come invece accade di solito quando la spedizione viene effettivamente registrata.

In pratica, per Vinted io non ho spedito nulla: tra qualche giorno la transazione si annullerà, l’acquirente riceverà il pacco e io rischierò di perdere sia prodotto che soldi.

Ho contattato il servizio clienti BRT, che mi ha invitato ad aprire un ticket. L’ho fatto subito, allegando tutto — etichetta, ricevuta, dettagli — ma l’unica risposta ricevuta è stata quella di fornire ulteriori informazioni (già inviate). Richiamo oggi e mi sento rispondere, con tono seccato, che “non possono fare nulla”. Richiamo di nuovo: un altro operatore mi dice di “aspettare e rivolgersi a Vinted”.

Nel frattempo, il pacco è ancora fermo, mentre un altro pacco spedito da un punto diverso — a soli cinque minuti di distanza — è partito immediatamente.

Mi chiedo: com’è possibile che in una città di quasi 60mila abitanti non passi un corriere per giorni interi? Stanno forse sperimentando la settimana lavorativa corta anche loro?

Sembra una battuta, ma la verità è che siamo abbandonati da tutti: i servizi non funzionano, la viabilità è un disastro, e persino spedire un pacco diventa un’impresa. Il servizio clienti, poi, è praticamente inutile.

Marano merita di più. Noi cittadini meritiamo di più.

