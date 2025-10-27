Scoperta “fabbrica della droga” sui Monti Lattari: sequestrata oltre una tonnellata di cannabis, denunciato un uomo di Lettere

Condividi

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli sui Monti Lattari, dove i militari della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno scoperto una vera e propria “fabbrica della droga”. In un capannone isolato, adibito a laboratorio per la lavorazione di cannabis, sono stati sequestrati oltre 1.000 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra piante, infiorescenze e materiale in essiccazione.

Nel dettaglio, i finanzieri hanno rinvenuto 142 kg di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, 5.750 piante in fase di essiccazione e 390 piante in avanzato stato di crescita, per un peso complessivo di oltre una tonnellata.

Il capannone, strutturato su due livelli, era dotato di una complessa rete di fili di ferro al soffitto, essiccatoi e macchinari per la separazione delle infiorescenze. All’interno della serra, le piante erano sostenute da fili di nylon e alimentate tramite un rudimentale impianto di irrigazione.

Dai riscontri delle Fiamme Gialle, la produzione risultava destinata al consumo di stupefacenti per uso personale, dato che il prodotto finale era già separato e pronto per il confezionamento in dosi.

Il responsabile, un uomo originario di Lettere, incensurato e affittuario del capannone e del terreno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

