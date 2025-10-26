Esordio amaro per Capuano: il Giugliano cade a Monopoli (3-1)

Inizia male l’avventura (ufficiale) di Ezio Capuano sulla panchina del Giugliano. I tigrotti escono sconfitti per 3-1 dal campo del Monopoli, al termine di una gara mai davvero in discussione.
I pugliesi, schierati con lo stesso modulo dei gialloblù (3-5-2), appaiono più brillanti fin dalle prime battute e mettono subito la gara sui binari giusti. A sbloccare il risultato è Imputato, autore di un gran gol con un tiro a giro dal limite dell’area. Poco dopo arriva il raddoppio firmato Miceli, che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo, approfittando di una distrazione difensiva.
Nella ripresa, Capuano prova a cambiare volto alla squadra inserendo D’Agostino, Njambé, La Vardera e Prado. Il Giugliano mostra qualche segnale di reazione, ma il Monopoli è spietato in contropiede: Valenti chiude di fatto i giochi con la terza rete.
Nel finale, arriva solo il gol della bandiera per i campani, realizzato da D’Agostino, che rende meno pesante il passivo ma non addolcisce la serata del nuovo tecnico.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews