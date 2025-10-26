Conti Eav, Nappi (Lega): De Gregorio come mago Silvan

26 Visite
"La Giunta Caldoro risanò il buco creato dal precedente governo regionale di sinistra. Ora la Giunta Cirielli dovrà fare altrettanto dopo l'allegra gestione di De Gregorio & company che, non solo ha sperperato miliardi di euro con la complicità di De Luca e del Pd, ma lascia un bilancio degno del mago Silvan, come tra qualche settimana sarà agevole dimostrare". Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.