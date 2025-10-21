Il caso Souzan Fatayer: da Mieli a Mentana, la vicenda della candidata AVS infiamma la campagna elettorale in Campania

Condividi

Visite: 12

23 Visite

La vicenda di Souzan Fatayer, mediatrice culturale palestinese residente da decenni a Napoli e candidata con Alleanza Verdi Sinistra (AVS) alle prossime elezioni regionali in Campania, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il tema del conflitto in Medio Oriente, e in particolare delle violenze in corso nella Striscia di Gaza, entra così con forza in una campagna elettorale fortemente locale.

Dopo le polemiche sollevate da Paolo Mieli, anche un altro importante nome del giornalismo italiano, Enrico Mentana, si scaglia contro la candidatura di Fatayer, arrivando a chiedere pubblicamente ad AVS la sua esclusione dalla lista.

La frase di Mieli e le successive scuse

Tutto è cominciato con un’intervista radiofonica in cui Paolo Mieli ha usato espressioni offensive nei confronti di Fatayer, definendola «palestinese napulitana in sovrappeso». A seguito delle polemiche, Mieli è intervenuto nuovamente in radio per chiedere scusa, riconoscendo l’inadeguatezza dei termini utilizzati.

Il post controverso su Facebook e l’intervento di Mentana

Quando la polemica sembrava avviarsi alla conclusione, è intervenuto Enrico Mentana, direttore del TgLa7. Sul suo profilo Instagram, Mentana ha pubblicato uno screenshot tratto dal profilo Facebook personale di Fatayer. L’immagine mostra la condivisione di un video – originariamente pubblicato da una pagina terza – accompagnato da un commento gravissimo: «Le parole di quest’ebreo fanno rimpiangere l’incompiuta missione di Hitler». È importante precisare che quel commento non è stato scritto da Fatayer, ma fa parte del contenuto della pagina da cui il video è stato condiviso.

Ciò non ha impedito a Mentana di chiedere l’immediata rimozione della candidata dalle liste elettorali, alimentando ulteriormente il dibattito interno ad AVS e tra i suoi sostenitori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti