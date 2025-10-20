Regionali Campania, primi sondaggi: Cirielli accorcia, centrodestra sogna

Condividi

La corsa alle Regionali in Campania si accende. A un mese dal voto, la partita è più aperta che mai e a lanciare l’allarme è Clemente Mastella, sindaco di Benevento e alleato (almeno per ora) di Roberto Fico. In un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Noi Di Centro affonda “Mi sono scocciato del continuo bisticcio tra Fico e De Luca. Se continuiamo così, perdiamo”.

Parole pesanti, che suonano come una condanna per il campo largo e un assist per il centrodestra, che punta tutto sul candidato Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia e già presidente della Provincia di Salerno.

Il “fattore Mastella” e il peso dei sindaci in fuga

Mastella non ha escluso un clamoroso cambio di rotta, considerando la possibilità di sganciarsi dal centrosinistra se non si troverà una sintesi tra le due anime in guerra: quella deluchiana e quella grillina. Intanto, decine di amministratori locali e sindaci, molti ex PD, stanno passando tra le fila di Forza Italia e Fratelli d’Italia, rafforzando l’ottimismo nel centrodestra.

Sondaggi in crescita per Cirielli

Secondo fonti riportate da Affari Italiani, i sondaggi danno Cirielli al 47%, a soli 3 punti da Fico. Un dato che preoccupa il Nazareno, tanto che Elly Schlein ha inviato in Campania Igor Taruffi per tentare una mediazione tra i due contendenti interni alla coalizione progressista.

Fico zavorrato dai veti e dal “no” a De Luca

Il M5S paga anche le dimissioni polemiche di Chiara Appendino, che ha criticato l’alleanza col PD, segnale di malumore interno che potrebbe penalizzare Fico, percepito da molti elettori come il simbolo di una rottura più ideologica che pragmatica.

Nel frattempo, De Luca continua a punzecchiarlo, bocciando le sue proposte come il “reddito di dignità” e accusando il campo largo di “idiozie ideologiche”.

Il centrodestra unito punta al ribaltone

Dal canto suo, il centrodestra si mostra compatto. Antonio Iannone, senatore di FdI, definisce la coalizione di Fico una “accozzaglia senza coerenza“, criticando l’alleanza tra ex nemici politici e candidati improvvisati. “Fratelli d’Italia e il centrodestra sono uniti e compatti dietro Cirielli, unica alternativa seria a un sistema fondato solo su spartizioni e opportunismi”.

Conclusione

La Campania potrebbe diventare il terreno del ribaltone elettorale. Se il centrosinistra non troverà una sintesi politica e comunicativa, il “fattore Mastella” potrebbe essere decisivo nel consegnare la Regione al centrodestra, per la prima volta dopo anni di dominio deluchiano.













