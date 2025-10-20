Rescigno (Anticamorra): “Gravissima e illegittima l’esposizione della bandiera palestinese sulla facciata della Città Metropolitana di Napoli”

Ricordo, infatti, che il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, recante “Regolamento sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”, disciplina con chiarezza i casi e le modalità di esposizione dei vessilli ufficiali, riservando la presenza di bandiere straniere esclusivamente a circostanze istituzionali o incontri internazionali formalmente riconosciuti.

«Ritengo gravissimo e totalmente illegittimo il gesto della Città Metropolitana di Napoli, guidata dal Presidente dell’ANCI nazionale e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha disposto l’esposizione della bandiera della Palestina sulla facciata della sede istituzionale di Santa Maria La Nova. Un’iniziativa del genere, pur motivata da intenti simbolici o solidaristici, non trova alcun fondamento giuridico e si pone in palese contrasto con le norme vigenti in materia di esposizione di bandiere sugli edifici pubblici.

Ancora una volta, la sinistra dimostra di voler utilizzare le istituzioni come palcoscenico per iniziative di mera propaganda, dimenticando che le questioni di politica estera e di relazioni internazionali sono di competenza esclusiva dello Stato italiano e si affrontano nei tavoli diplomatici, non con gesti dimostrativi o simbolismi spot che rischiano di compromettere il prestigio e la neutralità delle nostre amministrazioni.

Alla luce di ciò, invitiamo il Prefetto di Napoli a intervenire tempestivamente, verificando la legittimità dell’esposizione della bandiera presso la sede della Città Metropolitana e, ove necessario, disponendone la rimozione immediata.

A tal fine, si chiede anche che la Prefettura di Napoli emani una circolare indirizzata a tutti i Sindaci della provincia, in particolare a quelli che hanno già disposto o intendono disporre l’esposizione della bandiera palestinese, al fine di uniformare le modalità di comportamento e garantire il rispetto della normativa nazionale su tutto il territorio metropolitano.

Le istituzioni devono restare neutrali, rispettose delle leggi e fedeli al proprio ruolo di rappresentanza unitaria dello Stato. Ogni atto compiuto al di fuori di tali principi rischia di compromettere la credibilità delle amministrazioni locali e di alimentare divisioni ideologiche su temi che esulano dalle competenze dell’ente territoriale.» – è quanto afferma Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania