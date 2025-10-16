Mugnano, fiamme al panificio di via Aldo Moro. Indagini sull’incendio, pista dolosa legata al clan Amato-Pagano

Paura nella notte in via Aldo Moro, a Mugnano, dove un incendio ha colpito un panificio situato al piano terra di uno stabile. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della sezione operativa di Marano, insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero causare danni strutturali più gravi o mettere in pericolo l’incolumità dei residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sin dalle prime battute, le indagini si sono concentrate sulla pista dolosa. Gli inquirenti hanno infatti rinvenuto tracce di liquido infiammabile, elemento che rafforza l’ipotesi di un attentato incendiario premeditato.

L’attenzione degli investigatori si è subito focalizzata sugli ambienti criminali locali, in particolare su esponenti o fiancheggiatori del clan Amato-Pagano, attivo nell’area nord di Napoli e già noto per episodi simili di intimidazione e controllo del territorio.