REGIONALI, MELONI COMMISSARIA FRATELLI D’ITALIA IN PROVINCIA DI NAPOLI. RASTRELLI E SCHIFONE IN LUOGO DI SCHIANO

Fratelli d’Italia commissaria il partito a Napoli e nella sua area metropolitana: la decisione di Giorgia Meloni è di nominare in città Sergio Rastrelli, senatore è figlio dell’ex governatore della Campania Antonio Rastrelli, mentre Fdi provinciale sarà affidato alla deputata napoletana Marta Schifone, considerata da molti a Roma figura più forte del partito napoletano, per il suo rapporto di fiducia con Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni.

