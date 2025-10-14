Dalla chirurgia estetica al benessere psicofisico Le parole del dott. Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico

Condividi

Accettare il proprio aspetto fisico contribuisce a migliorare il benessere

psicologico, spiega il dott. Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico. Nella

maggior parte dei casi, chi ricorre alla chirurgia lo fa perché non si piace.

Vedersi belli aiuta ad accrescere l’autostima e ad avere fiducia in se stessi.

Segni del tempo più marcati o un corpo percepito come sproporzionato,

possono creare disagio, influenzando le relazioni, la vita sociale e perfino quella

lavorativa.

Quando la chirurgia estetica nasce da queste motivazioni personali, può

considerarsi un alleato del benessere psicofisico.

Dopo un intervento chirurgico, il cambiamento non sarà solo visibile

esteticamente, ma si rifletterà nel modo di vivere le relazioni e nella capacità di

affrontare la vita.

La maggior parte dei chirurghi plastici ed estetici collabora con la figura dello

psicologo. Prima di un intervento, ogni paziente sostiene un colloquio con il

terapeuta, il quale deve valutare se dietro alla sua scelta si nasconde la

dismorfofobia.

La chirurgia estetica non deve mai essere dettata da pressioni esterne, mode

passeggere o paragoni fatti sui social, ma deve essere un gesto d’amore verso sé

stessi. Dobbiamo star bene con il nostro corpo, guardarci allo specchio e

provare gioia.

Se un intervento aiuta a raggiungere questo equilibrio, allora la chirurgia

estetica non è solo un atto medico, ma un percorso verso il benessere

psicofisico.













