REGIONALI: GASPARRI, “A SAN PIETRO A PATIERNO LE CASE PARLANO DA SOLE: DOPO DIECI ANNI DI SINISTRA È ORA DI RIDARE DIGNITÀ ALLA GENTE”

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 37
42 Visite
“Le case popolari di San Pietro a Patierno parlano da sole: muri che si sgretolano, soffitti che perdono acqua, famiglie che vivono nell’abbandono. È l’immagine plastica di dieci anni di governo della sinistra che ha dimenticato le persone e lasciato marcire i luoghi dove si misura davvero la politica”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia, durante l’incontro con i cittadini del quartiere insieme al vicesegretario regionale Gianfranco Librandi e al giornalista Paolo Del Debbio.
“Non servono slogan, servono fatti – ha aggiunto -. Bisogna rimettere mano a un patrimonio che cade a pezzi e restituire a queste famiglie la dignità che meritano. La politica deve tornare ad ascoltare, non solo a parlare: è da qui che si misura il valore di chi vuole davvero cambiare la Campania”, ha concluso il capogruppo dei senatori azzurri.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore