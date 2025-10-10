Villaricca, appartamento in fiamme: anziana salvata dai carabinieri

Condividi

Attimi di paura questa mattina a Villaricca, dove un incendio è divampato in un appartamento di via Turati. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’abitazione, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare il rogo dopo un intenso lavoro.

All’interno della casa si trovava un’anziana, salvata grazie al pronto intervento dei Carabinieri della stazione locale. I militari, giunti sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi, si sono introdotti nell’abitazione mettendo la donna in salvo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche il personale del 118 e le autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.













