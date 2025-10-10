Marano, abbattimenti di immobili abusivi il 14 ottobre e il 2 dicembre

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 345
56 Visite

Sono stati fissati per il 14 ottobre e il 2 dicembre gli abbattimenti di alcuni immobili abusivi a Marano. Le demolizioni riguarderanno fabbricati per i quali non è stata presentata nemmeno richiesta di condono, e per i quali le sentenze sono ormai definitive.

Gli interventi si terranno in via Montale, nei pressi della zona industriale, e in via Moio, nell’area collinare del territorio. Sarebbero circa 20 le famiglie coinvolte, e le operazioni di sgombero e demolizione risultano già organizzate, salvo eventuali sviluppi dell’ultima ora.

L’amministrazione commissariale e le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la delicata fase operativa e garantire sicurezza e ordine pubblico durante gli interventi.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore