Marano, abbattimenti di immobili abusivi il 14 ottobre e il 2 dicembre

Sono stati fissati per il 14 ottobre e il 2 dicembre gli abbattimenti di alcuni immobili abusivi a Marano. Le demolizioni riguarderanno fabbricati per i quali non è stata presentata nemmeno richiesta di condono, e per i quali le sentenze sono ormai definitive.

Gli interventi si terranno in via Montale, nei pressi della zona industriale, e in via Moio, nell’area collinare del territorio. Sarebbero circa 20 le famiglie coinvolte, e le operazioni di sgombero e demolizione risultano già organizzate, salvo eventuali sviluppi dell’ultima ora.

L’amministrazione commissariale e le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la delicata fase operativa e garantire sicurezza e ordine pubblico durante gli interventi.













