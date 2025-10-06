Marano. Parco Edera, rubinetti ancora a secco: 60 famiglie senz’acqua nonostante le rassicurazioni

Condividi

Dopo appena due settimane dalla risoluzione del guasto elettrico che aveva lasciato senz’acqua circa 60 famiglie del Parco Edera, a Marano, la situazione si ripresenta identica: rubinetti a secco e disagi crescenti per decine di residenti.

Nonostante le rassicurazioni diffuse da alcuni ambienti interni al Comune, secondo cui la situazione sarebbe stata “completamente risolta”, le famiglie sono ancora senza acqua. Una condizione ormai cronica che sta esasperando i cittadini, soprattutto per l’assenza di comunicazioni ufficiali chiare e per il continuo rimpallo di responsabilità.

L’intervento dei commissari prefettizi, che nei giorni scorsi – anche grazie alle segnalazioni del nostro giornale – avevano disposto il ripristino dell’alimentazione elettrica all’impianto idrico, non è bastato. Oggi, domenica, l’incubo si ripete.

I residenti parlano di un disinteresse strutturale nei confronti del quartiere e chiedono soluzioni definitive, non semplici rattoppi: “Non possiamo continuare a vivere così – dicono –. Ogni giorno è una lotta per l’acqua. E leggere informazioni sbagliate che minimizzano la gravità della situazione è ancora più offensivo”.

Al momento, per oltre 60 famiglie, l’acqua resta un lusso intermittente, tra disagi quotidiani e una rabbia che cresce. In attesa di risposte concrete, la pazienza dei residenti sembra ormai arrivata al limite.













