Addio a Giuseppe Santopaolo: i funerali oggi a Marano. Dolore e commozione

Si terranno oggi, lunedì 6 ottobre, alle ore 17,30 presso la Chiesa dell’Immacolata a San Rocco le esequie di Giuseppe Santopaolo, 53 anni, conosciutissimo a Marano per la storica attività di famiglia: il bar Santopaolo in via San Rocco, punto di ritrovo e simbolo per tanti residenti.

Giuseppe si è spento ieri presso l’ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato in seguito a un grave arresto cardiaco che lo aveva colpito mentre faceva jogging a Qualiano. Momenti drammatici si erano vissuti sul posto: a prestare i primi soccorsi e a lanciare l’allarme era stato il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che si trovava casualmente nelle vicinanze e aveva assistito in prima persona alla scena.

Nonostante l’intervento tempestivo e il ricovero d’urgenza, le condizioni dell’uomo sono rapidamente peggiorate, fino al tragico epilogo.

La notizia ha colpito duramente tutta la comunità di Marano, dove Giuseppe era stimato e benvoluto. Sui social si rincorrono messaggi di cordoglio e incredulità: “Amico fraterno mio, non ci credo. Ti ricorderò per sempre come quel giorno felice che abbiamo vissuto insieme. Allegro, pieno di vita… non doveva finire così. Riposa in pace, Peppì”, scrive un’amica di famiglia.

Grande la vicinanza anche alla moglie, ai figli e a tutti i familiari del noto esercente. Tantissimi hanno espresso il proprio dolore anche nei confronti della storica attività di famiglia, “Bar Crescenzo Santopaolo”, da sempre simbolo di accoglienza e tradizione in città.

